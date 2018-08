Aprilia (LT): Servizi di controllo del territorio. Raffica di denunce

Il 16 agosto 2018, ad Aprilia (LT), nel corso di servizi di controllo del territorio, i militari del reparto territoriale hanno deferito in stato di libertà per i reati di:

produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi”, un 21enne residente ad Aprilia, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di un “coltello a serramanico” della lunghezza complessiva pari a “cm 20”, con lama cm 8, gr. 40 di “marijuana”, n.4 piante di “marijuana”, di cui due di altezza pari a cm 90 e due cm 20, “nr. 12 cartucce” per fucile da caccia cal. 12, “nr. 1 cartuccia” cal. 20 e un “bilancino elettronico”;

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 33enne del posto poiché’ a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di gr. 250 “marijuana”, “n.4 semi” della medesima sostanza, “una serra” e relativi impianti di illuminazione e ventilazione al cui interno in produzione n. 2 invasi con piantine in crescita di cm 10;

“porto d’armi od oggetti atti ad offendere”, un 18enne del posto, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un “manganello telescopico in metallo”;

“furto aggravato in concorso”, un 48enne e sua madre convivente 76enne entrambi residenti ad Aprilia, poiché a seguito di controlli presso la loro abitazione veniva constatata la presenza di un “allaccio illecito alla rete elettrica” dal 2015, con un danno pari ad “euro 18.500”;

“evasione dagli arresti domiciliari”, un 33enne nato a Napoli, residente ad Aprilia, in regime degli arresti domiciliari, poiché resosi irreperibile.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.