43enne denunciato per truffa

Latina: Il 16 agosto 2018, i militari della stazione Carabinieri Borgo Grappa, a termine di indagini p.g. scaturite da denuncia sporta da un 31enne di Latina, deferivano stato libertà per il reato “ truffa ” un 43enne residente a Frignano (CE) .

Nella circostanza l’uomo, mediante artifizi e raggiri riusciva a farsi caricare dalla vittima tramite internet la propria post-pay per un valore “euro 262,00” quale compenso per il rilascio di una polizza assicurativa a favore di un ciclomotore attualmente non attiva e presumibilmente falsa.