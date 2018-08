Terrasini: Carabinieri scoprono piantagione indoor, arrestato 44enne

Nella mattinata odierna, a Terrasini, la Stazione Carabinieri, con il supporto del Nucleo operativo della Compagnia di Carini, ha perquisito una villetta.

Nel garage hanno trovato un centinaio di piante di marijuana, oltre ad un quantitativo di stupefacente già pronto all’uso. La serra era completa di condizionatori, luci e sistema di irrigazione. I tecnici dell’ENEL intervenuti successivamente, hanno appurato come l’abitazione fosse collegata direttamente alla rete elettrica, per un danno stimato in 20.000 euro.

Un 44enne del posto, con precedenti, è stato arrestato, misura poi confermata in sede di convalida.