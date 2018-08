Milano: Servizi mirati di controllo del territorio per ferragosto della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Milano Marcello Cardona, monitora i quartieri della città ed i Comuni della Città metropolitana anche mediante i sistematici servizi, predisposti dall’Ufficio di Gabinetto e finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, effettuati dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati di PS della Questura competenti per territorio, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Ufficio Immigrazione, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Divisione Anticrimine.

Nella giornata del 13, gli agenti del Commissariato di PS Mecenate unitamente a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di controllo nella zona della Stazione di Rogoredo, nel Quartiere Santa Giulia, in via Orwell e in via Sant’Arialdo nel noto bosco. Durante lo svolgimento di tali servizi sono state sottoposte a controllo un totale di 54 persone e 2 veicoli. Delle persone controllate, 33 hanno precedenti, inoltre sono stati avviati 2 procedimenti amministrativi volti all’irrogazione del Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Milano, 2 cittadini italiani già destinatari di tale provvedimento sono stati indagati in stato di libertà ed è stato rintracciato un italiano sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale.Nel pomeriggio del 13 gli agenti del Commissariato di PS Scalo Romana insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nei quartieri Stadera e Gratosoglio, hanno controllato 19 persone delle quali 2 persone sono risultate sottoposte a rintraccio, sono stati effettuati 3 posti di controllo, 10 veicoli sono stati controllati e sono state elevate 3 sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.Nella mattinata del 14, gli agenti del Commissariato Centro, nelle zone di Parco Sempione, Piazzale Cadorna e galleria Ciro Fontana hanno sottoposto a controllo di Polizia 34 persone, hanno effettuato 3 posti di controllo e controllato 21 veicoli.Nella giornata del 14, gli agenti del Commissariato Garibaldi – Venezia e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi o turbativi dell’ordine e della sicurezza pubblica nella zona della Stazione Centrale, piazza Duca D’Aosta e piazza Luigi di Savoia, via Benedetto Marcello, via Vitruvio e zone limitrofe. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno controllato ed identificato 34 persone, hanno effettuato 3 posti di controllo, controllato 18 veicoli, hanno elevato 3 contravvenzioni al C.d.S. e sequestrato 2 veicoli.Nella serata gli agenti del Commissariato Porta Ticinese, insieme a 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e a un equipaggio della Polizia Locale del settore Cinofili hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio presso il Parco Baden Pawel, in via Lagrange ed in via Magolfa.All’interno del parco sono stati rinvenuti all’interno di una crepa di un muretto di recinzione 6,5 grammi di Marijuana, 19 grammi di hashish e altri 4 grammi di marijuana all’interno di un cespuglio. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti. Nel corso del servizio sono state controllate 56 persone (25 con precedenti). Sono stati effettuati, inoltre, 2 posti di controllo e contestualmente controlli a 22 veicoli e a un esercizio pubblico.Dal 13 al 15 agosto, a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, 6 persone sono state rimpatriate e 3 cittadini stranieri sono stati trasferiti presso i C.P.R. di Torino e Potenza.Dal 7 al 14 agosto, gli agenti della DIGOS della Questura di Milano hanno effettuato verifiche presso 10 esercizi pubblici tra cui strutture ricettive, pubblici esercizi, in particolare internet-point. Nelle stesse giornate gli agenti della DIGOS insieme a personale della Polizia Scientifica, personale del Comissariato Bonola ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto 5 servizi presso il terminal bus Lampugnano. Nel corso dei controlli della DIGOS sono state identificate 267 persone di cui due sono state denunciate per inosservanza delle norme in materia di stranieri ed un cittadino romeno è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere su disposizione del Tribunale di Roma per inosservanza alla disposizione della pena alternativa della firma.