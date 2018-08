Lotta alla droga. Tre trafficanti arrestati dai Carabinieri

Alto Reno Terme (BO) e Vergato (BO): L’impegno antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Vergato (BO), ha portato all’arresto di tre trafficanti di droga, B.C. 61enne del luogo, R.B. 54 enne palermitano e A.M. 38enne marocchino.

Nella mattinata di ferragosto una pattuglia dei Carabinieri ha notato la presenza del palermitano e del marocchino che si stavano aggirando con fare sospetto a bordo di un’auto nei pressi di un centro commerciale ubicato nel comune dell’Alto Reno (BO). I due, dopo essere scesi dall’autovettura, si recavano all’interno del centro commerciale, insieme ad una donna conosciuta dai militari per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Questa usciva quindi dall’esercizio pubblico e alla vista dei militari assumeva un atteggiamento nervoso. A seguito delle richieste dei militari, la donna consegnava un involucro contenente 3 grammi di polvere bianca, che dai successivi esami risultava essere cocaina. Nel frattempo i due predetti uomini a loro volta uscivano dal centro commerciale, venivano fermati e sottoposti a perquisizione personale. All’interno della loro autovettura i carabinieri rinvenivano un involucro contenente 7 grammi di marijuana, nonché di un panetto di hashish del peso di grammi 100. Grazie ai successivi accertamenti i militari scoprivano che il fornitore della sostanza stupefacente doveva essere il titolare di un’officina meccanica situata nel comune di Vergato (BO). L’attività dei carabinieri proseguiva quindi con la perquisizione dell’officina, dove, dopo alcune resistenze da parte del titolare, veniva rinvenuto e sequestrato mezzo chilo di sostanza stupefacente tipo hashish, nonché una divisa della polizia di stato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna i tre, censurati per precedenti di polizia anche specifici in materia di stupefacenti, venivano dichiarati in stato di arresto per la violazione dell’art. 73 DPR 309/1990 e custoditi in attesa di essere giudicati con rito direttissimo dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bologna.