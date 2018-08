I carabinieri indagano sul furto di una colonnina distributore self service

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto (BO) sono intervenuti nella trascorsa nottata, in via Matteotti n.3 del comune di Sala Bolognese (BO), dove ignoti avevano asportato una colonnina del distributore automatico self service Total Erg. I militari hanno constatato che ignoti, dopo aver sbarrato la strada provinciale SP3 in entrambi i sensi di marcia, con pneumatici e balle di fieno incendiati, utilizzando una macchina movimento terra, sradicavano la predetta colonnina.

A seguito delle ricerche effettuate, i carabinieri rinvenivano nei pressi del citato distributore, sia il mezzo speciale utilizzato per il furto che la colonnina asportata. La pala meccanica risultava essere stata rubata nel corso della nottata da un cantiere ubicato nel medesimo comune. Sono in corso le indagini del caso volte alla identificazione degli autori del reato.