Festività di ferragosto: Controllo del territorio

Servizi coordinati di controllo del territorio messi in campo per le festività di ferragosto su tutta la provincia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina in stretta sinergia con le altre forze di polizia e Prefettura di Latina

Latina, Sabaudia, Formia: i controlli sul territorio in occasione delle “festività di ferragosto”.

Il 14 e 15 agosto 2018, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente al personale delle stazioni Carabinieri, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio in occasione delle “festività di ferragosto”, deferivano in stato di libertà per i reati di:

“guida in stato di ebbrezza alcolica”

Un 51enne residente a San Felice Circeo (LT);

Un 31enne residente Latina;

Un 41enne, nato in Polonia e residente Latina che alla guida della propria autovettura provocava un incidente stradale con feriti.

“rifiuto di sottoporsi ad esami per l’accertamento della guida sotto l’influenza di stupefacenti”:

Un 39enne residente a Latina, poiché a seguito di perquisizione personale, veniva trovato alla guida di motociclo con “gr 0,40” di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

“guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”:

Un 32enne , residente a Sezze (LT).

“guida senza patente”:

Un 45enne nato in Nigeria e residente a Castel Volturno (NA).

“inottemperanza all’ordine di espulsione”:

Un 45enne nato india il 02.09.1973, di fatto domiciliato in Latina.

“violazione agli obblighi di sorveglianza speciale”:

Un 57enne residente a Latina.

Nel medesimo contesto veniva segnalata all’autorità amministrativa un 21enne di Latina poichè trovato in possesso di “grammi 1,00” di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Inoltre durante il controllo alla circolazione stradale, venivano:

Fermate e identificate n. 92 persone;

Controllati n. 88 mezzi;

Elevate n. 21 contravvenzioni al C.d.S.;

Ritirate n. 6 patenti;

Sequestrati n. 9 autoveicoli;

Decurtati dalle patenti di guida n. 161

Nello stesso arco temporale, nell’ambito territoriale della Compagnia Carabinieri di Formia (LT), veniva effettuato analogo servizio coordinato di controllo del territorio, nel corso del quale i militari dell’arma, deferivano in stato di libertà un 24enne residente in S.Marco di Teano (CE) per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti” poichè sottoposto a controllo a bordo della propria autovettura, si rifiutava di sottoporsi ad accertamento sanitario per verificare se stesse guidando sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel medesimo contesto operativo, venivano inoltre segnalate alle competenti prefetture, per “uso di sostanze stupefacenti” cui all’art.75 dpr. 309/90, le sottonotate persone:

– un 18enne, residente a Napoli;

– un 17enne residente in provincia di Napoli;

– un 40enne, residente a Pomigliano d’Arco (NA);

– un 17enne residente a Napoli;

– un 18enne residente in Milano;

– un 22enne, residente in Scauri di Minturno (LT);

– un 18enne, residente in Minturno (LT);

– un 19enne, residente in Minturno (LT);

– un 17enne, residente in Minturno (LT) via Sebastiani snc, celibe, minorenne;

– un 17enne, residente in SS.Cosma e Damiano (LT);

– un 20enne, residente in Ercolano (NA);

– un 28enne, residente in Gricignano di Aversa (CE);

– un 24enne residente in S.Marco di Teano (CE).

I predetti, sottoposti a perquisizione personale, venivano sorpresi con complessivi “grammi 24,50” di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e “grammi 0,9” di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, il tutto sottoposto a sequestro.

Inoltre, venivano, complessivamente:

– identificate 87 persone di cui 11 pregiudicate;

– controllati n. 37 soggetti ristretti agli arresti domiciliari;

– eseguite nr. 15 perquisizioni personali e veicolari;

– controllati 57 autoveicoli;

– elevate 9 contravvenzioni al C.d.S.;

– ritirata nr. 5 patenti di guida