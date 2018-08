3 giovani denunciati per lesioni personali aggravate

Aprilia(LT): Intorno alle ore 12:00 del 15 agosto 2018 un soggetto di nazionalità camerunese, transitava a piedi in una zona del centro di Aprilia .In quel frangente veniva colpito al piede da un piccolo “proiettile di piombo”, il quale gli causava una lesione al piede sx giudicata guaribile in 5 giorni .

Dopo aver chiesto aiuto entrando in un’attività commerciale , all’arrivo dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, la vittima indicava una ipotetica zona dalla quale poteva essere partito il colpo ad aria compressa. Venivano effettuate diverse perquisizioni e individuati i colpevoli in “tre giovanissimi” di cui “uno ventenne e gli altri due minorenni “, i quali con un fucile ad aria compressa di libera vendita dalla finestra della propria abitazione stavano provando l’arma dalla quale e’ poi partito il colpo che ha attinto al piede il soggetto che transitava sotto la propria abitazione. I tre sono stai denunciati per lesioni aggravate.