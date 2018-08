Napoli, Scampia: Nella notte di ferragosto Carabinieri sequestrano pistole pronte all’uso

I Carabinieri della stazione di Marianella hanno passato al setaccio alcune palazzine popolari di via Gobetti: perquisizioni in appartamenti, nelle adiacenze esterne e in aree di pertinenza comune.

Nel vano ascensore di una di queste palazzine i militari hanno rinvenuto 3 armi pronte all’uso e decine di cartucce: sequestrate una semiautomatica con matricola abrasa e carica, una seconda semiautomatica carica, risultata provento di furto e una pistola a tamburo senza matricola, carica anche questa. Sequestrate anche 96 cartucce calibro 9.