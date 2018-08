Eseguita un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare. Un arresto

Aprilia (LT): Il 14 agosto 2018,alle ore 14:00, i militari della locale stazione Carabinieri, in ottemperanza all’ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, hanno tratto in arresto un 26enne, residente ad Aprilia già destinatario della misura cautelare di “divieto di avvicinamento” nei confronti di una 34enne, per il reato di atti persecutori.L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’A.G.