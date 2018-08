46enne arrestato dai Carabinieri per tentata estorsione e lesioni personali volontarie

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano (BO) sono intervenuti nella giornata di lunedì presso un bar ubicato nel comune di Argelato (BO) poiché vi era stata segnalata una aggressione ai danni di un’anziana donna.

I militari avevano quindi modo di verificare che la 71-enne D.C. era stata aggredita dal figlio. Questi era già ben noto per precedenti analoghi episodi che avevano costretto l’A.G. ad emettere nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, stanca delle continue vessazione a cui da tempo veniva sottoposta. L’uomo, il 46-enne N.Q., nel frattempo già si era allontanato dal bar per fare rientro nella sua vicina abitazione, ma veniva immediatamente raggiunto e bloccato dai carabinieri che lo accompagnavano nella locale caserma. La madre veniva soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Bentivoglio (BO), da dove veniva dimessa con una prognosi di gg 7 di guarigione per “traumatismo di faccia e naso”. Sulla scorta delle testimonianze raccolte nella immediatezza del fatto, nonché delle dichiarazioni rilasciate dalla donna, i militari appuravano che era stata colpita dal figlio con un pugno al volto poiché si era rifiutata di consegnargli una banconota da dieci euro. L’uomo, gravato da precedenti di polizia per delitti contro la persona, contro la personalità dello Stato e violazioni al codice della strada per uso di bevande alcoliche e stupefacenti durante la guida, veniva tratto in arresto per tentata estorsione e lesioni personali volontarie e ristretto presso la camera di sicurezza della locale Compagnia Carabinieri, in attesa del giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico di Bologna