Viabilità. Street controll nelle borgate marinare

La pattuglia street control nelle borgate marinare nello scorso fine settimana ha elevato 63 sanzioni per irregolarità nella sosta dei veicoli, segnando così un calo del 30% rispetto allo scorso week end.

È ancora il Lungomare Cristoforo Colombo la zona in cui si rileva il maggior numero di auto in sosta irregolare con 37 sanzioni comminate, a seguire Mondello con 13 sanzioni, Arenella con 9 e Vergine Maria con 4. L’iniziativa del pattugliamento con street control intrapresa nelle ore serali nelle borgate marinare dal Comandante Gabriele Marchese, finora ha registrato in totale 522 sanzioni.-

Com. Stam.