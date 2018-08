Pusher indiano arrestato, deteneva eroina suddivisa in dosi

Fondi (LT): Il 13 agosto 2018, alle ore 19,30, militari dell’arma del luogo, traevano in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino indiano S.J. 55enne senza fissa dimora.

in particolare il prevenuto, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di complessivi “grammi 0,600” circa di sostanza stupefacente tipo “eroina”, suddivisa in due dosi, nonchè della somma in contante di “euro 20” (venti), ritenuta provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, espletate le formalità’ di rito, è stato associato presso la casa circondariale di latina