52enne arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ”

Scauri di Minturno (LT): L’11 agosto 2018, i Carabinieri della locale stazione, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto I. D. 52 enne, residente nel comune di SS.Cosma e Damiano.

La donna, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di grammi 12 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, di grammi 20 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, stupefacente già suddiviso in pezzi e dosi confezionate, nonché un bilancino di precisione, materiale vario atto al confezionamento della sostanza stupefacente e 3 proiettili cal. 22 illegalmente detenuti. L’arrestata dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’A.G. giudicante.