Quattro persone denunciate in stato di libertà per il reato di rissa

Sonnino (LT): In data odierna, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà quattro persone G.G. 36 enne, D.R.L. 32 enne, D.R.C. 64 enne e D.R.A. 35 enne tutti residenti a Sonnino per il reato di rissa.

I prevenuti, appartenenti a due distinti gruppi contrapposti, nella notte del 04 u.s., per futili motivi si affrontavano in una violenta colluttazione, nel corso della quale due persone riportavano lesioni guaribili rispettivamente in gg. 20 e gg. 6 s.c.