Evade dai domiciliari: Preso in Via Carrata a Mascali

I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato nella flagranza il 46enne Carmelo FINOCCHIARO del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Già ai domiciliari dal 6 febbraio scorso, per reati contro la sfera familiare, è stato sorpreso venerdì sera dalla pattuglia mentre percorreva a piedi quella Via Carrata, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.