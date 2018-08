Serate danzanti non autorizzate e discoteche abusive: Controlli della Polizia

Palermo: La Polizia di Stato effettua stringenti controlli, a Palermo ed in provincia, in ordine a serate danzanti non autorizzate e discoteche abusive

Continuano i controlli amministrativi della Polizia di Stato, in particolare dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura nel capoluogo e nella provincia.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura di Palermo unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Piana degli Albanesi hanno effettuato un controllo amministrativo notturno presso un Bar sito nel circondario del Comune di Piana degli Albanesi.

Sono stati rilevati taluni illeciti amministrativi in quanto il gestore somministrava in un’area all’aperto in difetto della prescritta autorizzazione comunale.

Inoltre, presso il locale si svolgeva un piccolo intrattenimento musicale con una band di musicisti che intrattenevano gli avventori con musica live.

E’ stato accertato che il gestore occupava una porzione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella per la quale era stato autorizzato, violando così le prescrizioni dell’autorizzazione.

Sono stati elevati verbali per un totale di circa 5.200 euro.