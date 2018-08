Ladro di cosmetici preso in Via Monserrato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 45enne israeliano SCHABANI AILA, domiciliato nel capoluogo etneo, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

È entrato in azione quando al banco dell’omonima Farmacia di Via Monserrato c’era una nutrita fila di persone. Armato di sacca, ha iniziato a “prelevare” prodotti dedicati alla cosmesi, dimostrando anche una profonda conoscenza di quelli più costosi, per poi allontanarsi con estrema nonchalance.

Per sua sfortuna, uno dei clienti in fila si era accorto in tempo della manovra e, non facendosene accorgere, aveva chiamato il 112, consentendo l’intervento sul posto di una gazzella del radiomobile.

I militari, che già per radio avevano ricevuto dalla centrale operativa la descrizione del ladro, sono riusciti a bloccarlo ad un centinaio di metri dalla farmacia con l’intero bottino.

La refurtiva, del valore di circa 700 euro, è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestato, dopo l’udienza di convalida, è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal Giudice