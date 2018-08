La Polizia di Stato arresta uno scippatore in azione nel “salotto” cittadino

Palermo: La Polizia di Stato ha identificato e tratto in arresto, a tempo di record, l’autore di uno scippo, avvenuto in pieno centro ed alla luce del sole, in danno di una cittadina palermitana ultraottantenne.

Si tratta di un 46enne pluripregiudicato, palermitano, residente nella zona di via Dante, entrato “in azione”, ieri intorno a mezzogiorno, all’incrocio tra le vie P.pe di Belmonte e P.pe di Granatelli.

Il malvivente, intorno a mezzogiorno, ha puntato un obiettivo fragile e perciò stesso facile da depredare, un’anziana cittadina colta alle spalle e privata con una mossa fulminea di una catenina con crocifisso.

La vittima, avuta la percezione dello scippo ormai avvenuto, ha urlato tutto lo sdegno e la preoccupazione di chi, in un colpo solo si sente privato di un bene materiale e di un significativo ricordo della propria esistenza.

Le urla della donna sono servite per dare l’allarme che è stato colto da una pattuglia del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”.

I poliziotti hanno intercettato il fuggitivo in piazza Sturzo e lo hanno bloccato perquisendolo: addosso è stata rinvenuta la catenina con il crocifisso.

Il monile è stato restituito all’anziana cittadina, ancora stordita dalla disavventura vissuta ma risollevata dall’idea di non avere patito un danno materiale.