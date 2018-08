Giovane pusher denunciato con 30 grammi di hashish

Sabaudia (LT): Nella serata del 10 agosto 2018, militari della locale stazione, nel corso di servizio di controllo del territorio, deferivano all’A.G., stato di libertà un 22 enne della zona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare il giovane, fermato alla guida della propria autovettura, veniva sottoposto a perquisizione personale durante la quale i militari rinvenivano sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di “30 grammi”. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.