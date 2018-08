Denunciato per truffa un 26enne

SS.Cosma e Damiano (LT): Il 10 agosto 2018, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della locale stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà per il reato di per “truffa”, un 26enne residente in provincia di Varese.

L’uomo, titolare di conto corrente bancario estinto nel mese di maggio 2018, con artifizi e raggiri, induceva un 38enne, titolare di un esercizio commerciale sito in Cosma e Damiano (LT), a spedirgli merce per un “valore di € 914,75”, ricevendo in pagamento un assegno bancario emesso in epoca successiva alla chiusura del conto corrente