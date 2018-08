Provoca incidente stradale sotto l’influenza di alcol e droga, denunciato

Formia (LT):L’08 agosto 2018, nel corso del pomeriggio, località Gianola, un 53 enne del posto, alla guida della propria autovettura, per cause in corso di accertamento, ne perdeva il controllo andando a collidere frontalmente con altra autovettura sulla quale viaggiava una donna di Frosinone, che procedeva in senso opposto.

In seguito all’occorso l’uomo veniva trasportato presso il locale nosocomio “dono svizzero” e dal successivo controllo eseguito con prelievo ematico e di urine, lo stesso risultava positivo ai “cannabinoidi urinari” ed altresì positivo al test tasso alcolemico pari a 1,20 g/l. pertanto il suddetto veniva denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica, mentre la sua patente di guida è stata ritirata, risultando anche essere scaduta di validità.