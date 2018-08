Maltrattamenti in famiglia ai danni dell’anziana madre 70enne. 43enne arrestato dai CC

Nella tarda serata di mercoledì, i Carabinieri di Novi Ligure hanno tratto in arresto un cittadino novese di anni 43 per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’anziana madre 70enne.

I Carabinieri sono intervenuti su richiesta dell’anziana donna all’interno dell’appartamento dove convivono, constatando che l’uomo, palesemente ubriaco, al fine di intimidire la madre, dopo averla minacciata di morte, aveva sferrato un pugno contro il vetro della porta del corridoio infrangendolo.

La donna, già da anni oggetto di vessazioni psicologiche e minacce da parte del figlio, per le quali nel 2014 il Tribunale di Alessandria l’aveva già condannato, è stata costretta a chiedere l’intervento dei Carabinieri.

L’uomo è stato dapprima condotto presso il locale ospedale civile per medicare le ferite procuratesi e successivamente è stato tradotto presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria a disposizione dell’Autorità giudiziaria.