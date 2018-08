Milano: la Polizia di Stato e il Protocollo Penelope. Quasi 100 persone e 6 negozi controllati in zona Padova e Cavezzali ieri sera

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio del Protocollo Penelope, disposta dal Questore di Milano Marcello Cardona con sistematici servizi finalizzati alla prevenzione, al controllo del territorio e al contrasto dei fenomeni di criminalità ieri sera in zona Municipio 2 sono stati effettuati diversi controlli da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia ed ai poliziotti dei Commissariati “Villa San Giovanni”, alle squadre del III Reparto Mobile, agli operatori dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine con l’ausilio del Settore annonaria della Polizia Locale.

Sono state controllate 92 persone e 13 autovetture, di cui una posta sotto sequestro, ed elevata una contestazione al Codice della Strada. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali tra bar e minimarket in via Cavezzali, via Padova 33, largo Tel Aviv 2 e viale Monza: sono state elevate 4 contestazioni amministrative per un totale di 2.443 euro