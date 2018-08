Lenola (LT): Il 06 agosto 2018, i militari della locale stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 18enne del luogo.

Il giovane, la notte del 05 agosto 2018, si poneva alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti.

foto repertorio