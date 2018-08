Simula una rapina. Scoperto dai Carabinieri e Denunciato

SS.Cosma e Damiano (LT): Il 06 agosto 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, a conclusione di specifica e tempestiva attività d’indagine, deferivano in stato di libertà per “simulazione di reato” un 44enne residente in provincia di Caserta.

L’uomo, quale gestore di un distributore di carburanti del posto, in data 05.08.2018 aveva denunciato alle forze dell’ordine, la consumazione di una rapina ad opera di due ignoti malfattori che a bordo di una motocicletta Kawasaki di colore rosso, si erano fatti consegnare la borsa contenente la “somma di € 8.556,00” quale incasso giornaliero della predetta attività, per poi darsi a precipitosa fuga.

Le immediate indagini consentivano di accertare che quanto denunciato non corrispondeva al vero, poiché dalla visione delle immagini di un impianto di videosorveglianza posto nelle immediate vicinanze del luogo della rapina, ed in particolare nella fascia oraria in cui si sarebbe consumato il reato, non si notavano tracce della presenza di alcun motociclo né in entrata né in uscita dal distributore, circostanze comunque, successivamente ammessa dal prevenuto che ha ammesso le proprie responsabilità penali presso gli uffici dei militari procedenti.