Servizio coordinato di controllo del territorio, numerose le persone sanzionate per violazioni al codice della strada

Formia (LT):Nelle giornate del 04-05 e del 06 agosto 2018, in considerazione del maggiore flusso turistico della stagione balneare, veniva effettuato un predisposto servizio coordinato di controllo del territorio, con l’ausilio di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, teso ad infrenare reati in genere.

Nel corso delle attività i militari del locale Comando compagnia deferivano in stato di libertà:

– un 42 enne di Napoli

che, sottoposto a controllo mentre, con fare sospetto, transitava a piedi in quella via Appia del comune di Minturno frazione Scauri. A seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm.23, sottoposto a sequestro.

– un 48 enne di Torino,

autista, sorpreso alla guida di autocarro, con tasso alcolemico pari a 2,5 g/l, accertato attraverso le analisi svolte presso l’Ospedale “Dono Svizzero di Formia”. I documenti di guida sono sati ritirati, ed il veicolo sottoposto a sequestro.

Venivano inoltre segnalate nr.6 persone alla Prefettura di Latina, per uso di sostanze stupefacenti cui all’art.75 dpr. 309/90.

I predetti, sottoposti a perquisizione personale, sono stati sorpresi con complessivi grammi 5,5 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana, grammi 6,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish e grammi 0,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto operativo, inoltre, venivano complessivamente:

– controllati 78 autoveicoli;

– identificate 123 persone;

– elevate 12 contravvenzioni al C.d.S;

– controllate 42 persone sottoposte agli arresti domiciliari;

– elevate contravvenzioni al CdS per la somma di euro 2.120,00.