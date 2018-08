Coinvolto in un incidente stradale, racconta di essere stato rapinato della propria auto.

Cisterna di Latina (LT): in data 5 agosto 2018, i Carabinieri della stazione di Aprilia procedevano a rilevare un sinistro stradale tra due autovetture. Le immediate indagini permettevano di accertare che gli occupanti di una delle autovetture, si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre quelli dell’altra, soccorsi da personale del 118 venivano trasportati presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Immediate ricerche permettevano di identificare il proprietario e conducente dell’auto datasi alla fuga in un cittadino rumeno di 32anni, il quale non si era fermato a prestare soccorso dandosi alla fuga. Rintracciato successivamente presso la residenza di un congiunto, simulava di essere stato vittima di rapina presso quell’abitazione, specificando che i malviventi gli avevano sottratto l’auto coinvolta nel sinistro. Lo stesso veniva quindi deferito per i reati di “omissione di soccorso e simulazione di reato”. Inoltre veniva segnalato per guida con patente revocata.