Ozzano Monferrato (AL) – Arrestato con 300 kg. di rame inguainato rubato presso il dismesso locale cementificio oggi utilizzato dal comune

Nelle prime ore del mattino, i militari della Stazione Carabinieri di Ozzano Monferrato hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, MUNTEAN Nicolae, 46enne di nazionalità rumena, dimorante in una delle baracche di Lungo Stura Lazio a Torino. Lo straniero è stato bloccato alla guida di una VW Polo SW con a bordo un carico di ben 300 kg circa di rame inguainato, che egli aveva rubato poco prima all’interno dismesso cementificio “Cementi Giovanni Rossi S.P.A.” di Ozzano M.to.. Il 46enne, accompagnato dapprima in Caserma, espletate le formalità di rito è stato poi condotto nel carcere di Vercelli, a disposizione di quell’Autorità Giudiziaria.

Da diverso tempo l’opificio, ceduto dalla proprietà in comodato d’uso al Comune, è oggetto di trafugamenti e per tale ragione è sottoposto ad una particolare attenzione da parte dei Carabinieri della locale Stazione la cui perseveranza ha portato al risultato odierno, grazie anche al contributo assicurato dell’Amministrazione comunale a seguito dell’installazione di un sistema di videosorveglianza che oltre a fungere da deterrente per le violazioni al codice della strada costituisce un significativo ausilio per le forze dell’ordine impegnate a contrastare la commissione dei reati