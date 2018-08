28enne arrestato per evasione

Cisterna di latina (LT): In data 06 agosto 2018, alle ore 17.30, i Carabinieri del luogo hanno tratto in arresto Okpara Nnamdi Demion, 28enne di origini nigeriane dimorante nel predetto comune agli arresti domiciliari, in ottemperanza all’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, poiché sorpreso al di fuori della propria abitazione.

L’arrestato veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata dell’8 agosto 2018 come disposto dall’A.G.