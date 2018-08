Milano: la Polizia di Stato e il Protocollo Penelope. Gli esiti dei servizi in zona Lambrate e Scalo Romana

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio del Protocollo Penelope, disposta dal Questore di Milano Marcello Cardona con sistematici servizi finalizzati alla prevenzione, al controllo del territorio e al contrasto dei fenomeni di criminalità il pomeriggio del 31 luglio in zona Lambrate e la sera del 2 agosto in zona Scalo Romana sono stati effettuati diversi controlli da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia ed ai poliziotti dei Commissariati “Lambrate” e “Scalo Romana”, alle squadre del III Reparto Mobile, agli operatori dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine con l’ausilio del Settore annonaria della Polizia Locale.

Nel primo intervento del 31 luglio, in piazza Bottini, piazza Gobetti e nei pressi della Stazione FS Lambrate sono state controllate 104 persone, un bar e 2 sale giochi. Un cittadino straniero è stato indagato per detenzione ai fini di spaccio e due clienti sono stati segnalati alla Prefettura in quanto consumatori. Un cittadino italiano è stato accompagnato in Questura perché su di lui pendeva un ordina di rintraccio per una notifica e due cittadini stranieri accompagnati in quanto irregolari e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. Sono stati effettuati posti di controllo presso Piazza Gobetti, Piazza Bottini e stazione Lambrate.

Nel secondo intervento del 2 agosto, inn via Ravenna, piazza Abbiategrasso e via dei Missaglia, sono state controllate 178 persone e 85 veicoli con 5 contestazioni al Codice della Strada ed il sequestro di un’autovettura: Sono stati controllati 3 esercizi commerciali in Piazza Angilberto e via Ravenna ed elevate 2 contestazioni amministrative per complessivi 1308 euro. Sei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale sono stati accompagnati in Questura a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Una persona è stata segnalata ex art. 75 DPR 309/90 con sequestro di 1.33 gr di Hashish e sono stati sequestrati, a carico di ignoti, 460 gr di hashish presso il parco di Piazza Gabriele Rosa. Sono stati controllati 7 cittadini sottoposti agli arresti domiciliari ed effettuati 4 posti di controllo in via dei Missaglia, piazza Abbiategrasso, via da Cermenate e via Feraboli.

A cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, per i servizi del 31 luglio e 2 agosto sono state rimpatriate 7 persona e accompagnate 5 persone presso il C.P.R. di Torino e Potenza.