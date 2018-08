IO, NOI E L’A14: TRA VITTIME E COLPEVOLI

Lunedi 6 agosto 2018– Raccordo autostradale Bologna Casalecchio

È di due vittime e circa 70 feriti il grave e multiplo incidente verificatosi sul ponte dell’autostrada sul raccordo di Casalecchio, a borgo panigale. Una tragedia innescata da un primo tamponamento che vede accorrere sul posto 11 uomini delle forze dell’ordine che nell’organizzare i soccorsi del primo impatto rimangono coinvolti successivamente in un secondo tamponamento causato dalla collisione tra una auto-cisterna e un tir. Scontro che porta ad un’imponente esplosione: il boato è avvertito da chilometri di distanza, la nuvola di fumo segna la data dell’ennesima tragedia della strada. All’incendio di susseguono altre piccole esplosioni, crolla parzialmente il ponte dell’autostrada, si incendiano le auto di una concessionaria Peugeot e Citroen nei paraggi.

Siamo di fronte all’ennesimo episodio di una serie troppo drammatica e troppo reale per riuscire a farci l’abitudine.

Una scena-oscena, un disastroso lunedi mattina, quello bolognese, a cui è difficile dare un perché, trovare un colpevole. Una sfortunata serie di eventi che hanno fatto passare in poche ore il ruolo dei soccoritori – gli 11 poliziotti intervenuti nel primo impatto – a quello di vittime. L’ordinaria e diffusa sindrome del lunedi mattina, forse un attimo di distrazione, la stanchezza post-week end del conducente dell’autocisterna, in un errore clamoroso e fatale. Quello che poteva essere un banale incidente d’auto si trasforma in una cocente carneficina che divampa in un caldo lunedi di agosto di quelli che sai che manca poco alle vacanze, in cui forse si fa un po’ tutto di fretta: un mix di caldo e di foga vacanziera che questa mattina sono stati gli ingredienti di un intruglio letale, una carneficina che non vede colpevoli e vittime: ci sono/saranno nella carta, ma non nella realtà.

Per chi, fortunamente, non si trovava nel luogo dell’incidente rimane la tristezza e il dolore per chi a quest’ora non è arrivato e la rabbiosa consapevolezza che tutti potremmo essere le ipotetiche vittime di un carnefice che, negli ultimi tempi, mostra troppo spesso i suoi artigli: la strada.

ATTENZIONE: le immagini e i video sottostanti potrebbero urtare la sensibilità di alcune persone. Se si preferisce non vederli, tornare su.