Usa una telecamera per spacciare al sicuro nell’appartamento occupato abusivamente: a Milano la Polizia arresta un 30enne (Video)

Giovedì sera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, gli agenti del Commissariato Porta Ticinese hanno arresto il cittadino marocchino J.Z. del 1988, per detenzione ai fini di spaccio.

Il cittadino straniero è stato sorpreso presso l’abitazione da lui occupata abusivamente in via Gola n.27, mentre si trovava in compagnia di altri soggetti risultati consumatori abituali di droga. All’interno dell’abitazione sono stati trovati e sequestrati 13,90 grammi di eroina, 120 grammi di bicarbonato utilizzato come sostanza da taglio da mischiare unitamente alla cocaina, svariati bilancini, nonché 740 euro in contanti trovati addosso all’arrestato.

Nel corso della perquisizione i poliziotti del Commissariato Porta Ticinese hanno notato la presenza di una telecamera posizionata sulla porta d’ingresso che veniva utilizzata dall’occupante abusivo per monitorare l’afflusso dei clienti nonché l’eventuale presenza delle Forze dell’Ordine. La telecamera infatti era collegata ad un PC posizionato all’interno dell’abitazione nella sala da pranzo.

L’attività investigativa degli agenti ha permesso di riconsegnare l’appartamento occupato abusivamente al personale dell’ ALER giunto prontamente sul posto.

Si precisa che nei confronti del cittadino arrestato risulta in atto un’espulsione disposta dall’Autorità Giudiziaria lo scorso febbraio a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano.