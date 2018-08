Trovato in possesso di bulbi di papavero e pasticche di tramadolo. Denunciato.

Fondi (LT). in data 03 agosto 2018, i Carabinieri della locale Tenenza deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 38enne di origini indiane.

L’uomo, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, veniva trovato in possesso, complessivamente, di “grammi 120” circa di “bulbi di papavero” essiccati e “n. 19 pasticche di tramadolo” (oppioide sintetico). Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.