Lo aggredivano impossessandosi del telefono cellulare: Denunciati per rapina

Scauri di Minturno Il 05 agosto 2018, nel corso della mattinata, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di attività di indagine, deferivano in stato di libertà due individui in quanto, a seguito di denuncia sporta presso quel comando arma, da una persona residente a Minturno, che nella notte, lo aggredivano, e dopo avergli asportato il portafoglio con all’interno i propri documenti, si impossessavano del telefono cellulare completo di sim, percuotendolo e procurandogli lesioni al collo e all’arcata sopraccigliare giudicate guaribili in giorni 15 dai sanitari dell’Ospedale Civile di Minturno.