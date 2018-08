Sorpresi con la cocaina. Due arresti

Formia (LT): Il 04 agosto 2018, nel corso della nottata, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile -aliquota operativa, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 36enne ed una 42enne, entrambi di Formia.

I predetti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, venivano trovati in possesso di “grammi 19,25” di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, contenuta in un involucro di cellophane, oltre a “due bilancini di precisione” e altro materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati venivano condotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’A.G.