Controlli dei Carabinieri sul lungomare a Mondello: locale chiuso per 5 giorni

Palermo: La stagione estiva è ormai inoltrata e, contestualmente, i locali notturni della costiera palermitana organizzano a pieno ritmo serate ed eventi mondani.

L’esodo di un gran numero di persone dal centro città alla costa, non può che far spostare l’attenzione anche dei Carabinieri che, in queste settimane, hanno proceduto al controllo di un locale sul lungomare Cristoforo Colombo.

I militari della compagnia San Lorenzo, hanno proceduto alla verifica del rispetto delle norme da parte di uno stabilimento balneare.

Il controllo ha consentito di verificare il mancato rispetto dell’ordinanza comunale che prevede l’orario di chiusura entro la mezzanotte. Per questo, è stato inviato un rapporto al Suap del comune che, dopo le verifiche, ha emesso una determinazione di chiusura per cinque giorni, come previsto dalla normativa di settore. L’attività pertanto, da ieri al 7 agosto, non potrà organizzare serate.

I controlli continueranno nei prossimi giorni – spiegano dal Comando Provinciale – è necessario verificare il rispetto delle norme proprio per permettere ai cittadini palermitani e vacanzieri di divertirsi in sicurezza, evitando ogni situazione che possa turbare e mettere in pericolo l’incolumità pubblica e garantire il giusto equilibrio tra il divertimento ed il riposo.