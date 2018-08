Formia (LT): Un uomo coinvolto in incidente stradale, viene denunciato all’A.G. per lesioni personali stradali gravi, guida con patente revocata ed in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti .

Il 02 agosto 2018, i Carabinieri della locale aliquota radiomobile, a conclusione di accertamenti svolti a seguito di intervento per incidente stradale, deferivano in stato di libertà un 36 enne della provincia di Napoli. In particolare, l’uomo, alla guida di autovettura, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con altro motociclo, con a bordo due persone, entrambe feritesi nell’impatto, una delle quali gravemente, trasportata dapprima presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Formia, poi trasferita in elicottero, in prognosi riservata, presso l’ospedale Forlanini di Roma. Il conducente dell’auto veniva sottoposto ad accertamenti ematici presso lo stesso nosocomio del posto, evidenziando alterazioni psico-fisiche da assunzione di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, accertando nell’occorso che il suddetto risultava guidare con patente revocata.