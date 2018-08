I Carabinieri eseguono un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere

Latina: Il 02 agosto 2018, presso la locale casa circondariale, i militari della stazione Carabinieri di Monte San Biagio (LT), in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Latina, che concordava con la motivata richiesta avanzata da quell’arma, traevano in arresto:

Antonelli Dino, 48 enne di Fondi (LT), già ristretto presso la casa circondariale di Latina per un residuo pena inerente ad altri procedimenti. il prevenuto, espletate le formalità di rito, è rimasto associato presso il medesimo luogo di pena.