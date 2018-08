Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: Arrestato 25enne (Foto)

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: MAUGERI Giovanni (cl. 1993), ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel rione San Giorgio, personale della Squadra Mobile – Sezione Antidroga, procedeva al controllo, in questo stradale Cravona, dell’autovettura Fiat 500 condotta da MAUGERI Giovanni. La perquisizione eseguita sul posto all’interno dell’autovettura ha dato esito negativo.

La successiva perquisizione eseguita nell’abitazione del predetto ha consentito di rinvenire e sequestrare n.3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr.50, nonché 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, MAUGERI Giovanni è stato associato presso il carcere di Catania “piazza Lanza” a disposizione dell’A.G.