Ercolano: Mesi di estorsioni e violenze ai genitori, per comprare il vino. Carabinieri arrestano e portano in carcere un 36enne

Da mesi tormentava i genitori con richieste di denaro, per comprare il vino. Se le vittime, entrambe 72enni, non tiravano fuori i soldi dovevano assistere alle sue sfuriate.

Se provavano a parlargli di disintossicazione si verificavano scatti di violenza: piatti, bicchieri e soprammobili gettati a terra, mobili rovesciati, il telecomando contro il televisore.l’ultimo episodio questa notte: il 36enne ha avanzato l’ennesima richiesta di 20 euro che i genitori sono riusciti ad accontentare ed è uscito.a notte inoltrata è rincasato è tornato e si è diretto in camera delle vittime (stavano dormendo) ha acceso la luce e li ha minacciati per avere altri 30 euro perché doveva uscire di nuovo.I genitori hanno dovuto negargli i soldi e a quel punto il figlio ha preso a spintonarli, ha persino sputato contro, li ha insultati e minacciati di morte. poi si è allontanato, non prima di mandare in frantumi il vetro di una finestra.le vittime, esasperate, si sono decise a chiamare il 112. la centrale operativa dei carabinieri di torre del greco ha inviato a casa loro una “gazzella” dell’aliquota radiomobile.quando sono arrivati sotto casa i militari riuscivano a sentire le urla dal piazzale sottostante: il 36enne stava danneggiando l’appartamento e minacciava i genitori carabinieri sono corsi su e hanno trovato l’uomo sull’uscio di casa evidentemente sotto l’effetto di alcol. alla loro vista ha insultato i genitori per aver chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha provato a rientrare in casa per far loro del male, ma i militari lo hanno bloccato e ammanettato.il soggetto è stato arrestato per tentata estorsione e per maltrattamenti in famiglia e tradotto in carcere.