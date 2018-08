27enne olandese originario dello Sri Lanka, arrestato su mandato internazionale

Nel corso della nottata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Menaggio (CO) operando congiuntamente con quelli della stazione di Porlezza (CO) hanno tratto in arresto, in un campeggio dell’area del porlezzese, un 27enne olandese, originario dello Sri Lanka, colpito da un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità moldave.

L’arrestato, rintracciato a seguito di controlli sugli alloggiati nelle strutture ricettive, al termine delle formalità di rito, nelle prime ore della mattinata odierna, è stato tradotto alla casa circondariale “Bassone” di Como a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.