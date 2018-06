Ruba un trolley sul treno alla Stazione di Lodi e scappa – La Polizia lo blocca alla Stazione Centrale di Milano

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha bloccato alla Stazione Centrale di Milano un cittadino marocchino di 22 anni per il reato di furto aggravato di un trolley

avvenuto a bordo di un treno alla Stazione di Lodi.

Mercoledì scorso, personale in servizio alla Polfer di Milano Centrale ha denunciato un uomo originario del Marocco per aver rubato un trolley a una turista australiana,

a bordo di un treno Milano-Bologna durante la sosta presso la stazione ferroviaria di Lodi.

In particolare, la vittima, appena il treno ha abbandonato lo scalo di Lodi, si è accorta di non avere più al seguito il proprio trolley. Il capotreno ha subito allertato la Polfer lodigiana, fornendo la descrizione sommaria del presunto responsabile del furto. Poco prima, infatti, durante la fase di controllo dei biglietti, il capotreno aveva pizzicato un giovane straniero sprovvisto di titolo di viaggio che, senza bagaglio al seguito, era stato invitato a scendere dal treno alla stazione successiva. Effettivamente, una volta giunto a Lodi, lo stesso capotreno ha visto scendere il soggetto, trascinando un enorme trolley verde. Gli agenti del Posto Polfer di Lodi, non riuscendo ad intercettare il malvivente nell’immediatezza, si sono messi sulle sue tracce analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza presente in stazione. Grazie a queste, infatti, sono riusciti a ricostruire i movimenti del reo, il quale, una volta consumato il furto, è scappato salendo sul primo treno diretto a Milano Centrale. I poliziotti hanno quindi allertato i colleghi in servizio alla Stazione di Milano Centrale i quali, sulla base della dettagliata descrizione fornita da Lodi, sono riusciti a individuarlo e bloccarlo. L’uomo, 22enne di origini marocchine senza documenti, con numerosi precedenti penali per reati specifici, è stato deferito all’A.G. per il reato di furto aggravato.