Milano: la Polizia controlla 364 persone in due giorni di servizi mirati di controllo del territorio.

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Milano Marcello Cardona, monitora i quartieri della

città e i comuni della Città metropolitana anche mediante i sistematici servizi, predisposti dall’Ufficio di Gabinetto e finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, effettuati dall’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e dai Commissariati di PS competenti per territorio.

Nelle ultime 60 ore la Polizia di Stato nell’ambito di questi servizi ha controllato un totale di circa 364 persone, 6 esercizi commerciali di cui 2 sanzionati per violazioni di carattere amministrativo per complessivi ¤ 480, 743 veicoli, eseguito fermo amministrativo e sequestro amministrativo di 1 veicolo e di 1 ciclomotore, posto sotto sequestro un appartamento per il reato di favoreggiamento per permanenza clandestini e accompagnato in Questura 20 cittadini per l’ identificazione con 4 cittadini stranieri rimpatriati ed 1 cittadino straniero trattenuto presso il C.P.R. di Torino dall’Ufficio Immigrazione, 4 cittadini indagati e sequestrati a carico di ignoti 10,2 gr di hashish.

I controlli della Polizia di Stato, coordinati e svolti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, sono stati effettuati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Centro nell’ambito del protocollo Penelope, nella zona di P.zza Vetra e in via Molino delle Armi; dal Commissariato Garibaldi/Venezia nei pressi della Stazione Centrale di Milano e in zona Benedetto Marcello; dal Commissariato Monforte Vittoria sui territori competente di zona estesi a parcheggi ed aree verdi e dal Commissariato di Monza sui territori di competenza zonale.Il Commissariato Quarto Oggiaro ha effettuato specifici controlli sulle linee bus e a seguito dei quali sono state elevate 34 sanzioni a cura dei controllori ATM a passeggeri sorpresi senza titolo di viaggio ed è stato sanzionato amministrativamente un italiano sorpreso in stato di ubriachezza, e nelle adiacenze della stazione ferroviaria “Quarto Nord”, con la collaborazione del personale della Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa e del personale Trenord con 51 sanzioni elevate da parte dei loro controllori a passeggeri sorpresi senza titolo di viaggio.

Dal 1 gennaio c.a. al 25 maggio c.a., la Polizia di Stato ha effettuato, tra gli altri, 440 analoghi servizi con 18.094 persone controllate di cui 10.974 italiani e

7.120 stranieri, 61.208 autovetture controllate, 19 persone arrestate e 76 persone denunciate.