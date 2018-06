Aprilia (LT). In data 1 giugno 2018, i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “evasione” un 35enne del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto sorpreso al di fuori della propria abitazione. L’arrestato veniva sottoposto in data odierna al rito direttissimo, come disposto dall’A.G.