Milano: la Polizia di Stato arresta due persone per detenzione e porto abusivo di armi

La Polizia di Stato, nel corso dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, ha arrestato due cittadini bulgari per detenzione e porto abusivo di arma da sparo clandestina.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano, ieri, hanno controllato i due uomini a bordo di un’automobile marca Volvo

modello V70 in piazza Sire Raul angolo via Palmanova e li hanno trovati in possesso di una pistola modello P29 di fabbricazione turca clandestina con cartucce calibro

9 mm contenenti peperoncino, uno storditore elettrico, un coltello da cucina di grosse dimensioni, un martello e vestiario per il travisamento del volto.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti della volante hanno rinvenuto e sequestrato tre proiettili cal. 6.35, un cellulare risultato denunciato rubato ed una carta d’identità bulgara di provenienza illecita.

I due, G. G. di 55 anni e K. B. K. di 30 anni sono stati arrestati ed accompagnati presso il carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida.