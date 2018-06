Lotta alla droga: denunce e controlli da parte dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Imola, nell’ambito di un servizio di contrasto al traffico di droga, hanno denunciato due diciottenni italiani e sequestrato una ventina di grammi di sostanze stupefacenti. I due giovani, identificati qualche sera fa per le strade di Medicina , sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana e, uno di loro, anche di un coltello che aveva con sé. Per questo motivo, uno dei due diciottenni dovrà rispondere anche di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. I servizi antidroga sono proseguiti all’interno di due istituti scolastici dell’imolese. L’attività è stata eseguita in collaborazione con i dirigenti scolastici e i Carabinieri del Nucleo Cinofili del Comando Provinciale di Bologna che sono arrivati in compagnia di Geko, Drago e Ronny , tre cani di razza: Cane da Pastore Tedesco i primi due, Cane da Pastore Belga il terzo, specializzati nella ricerca delle sostanze stupefacenti. Il fiuto infallibile dei tre cani ha condotto i Carabinieri all’interno di una classe e li ha aiutati a recuperare un frammento di hashish che era stato gettato per terra. A Castel San Pietro Terme, invece, una studentessa maggiorenne è finita nei guai perché all’interno dello zaino, assieme ai libri e alla merendina, custodiva un pezzetto di hashish. Per la giovane è scattata una segnalazione alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.