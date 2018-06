Aggredisce la compagna con un coltello

Sezze (LT): In data 30 maggio 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, al termine di indagini relative ad un’aggressione subita da una 25enne residente a Sezze (LT), deferivano alla competente A.G. per i reati di “lesioni aggravate”, “minacce” e “porto di oggetti atti ad offendere”, un cittadino rumeno di 29 anni residente a Sezze, compagno convivente della vittima. Nella circostanza l’uomo, per motivi in corso di accertamento, aggrediva e colpiva con un coltello alla gamba sinistra la propria compagna che, trasportata presso Ospedale Civile Santa Maria Goretti, veniva giudicata guaribile in gg.10