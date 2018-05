Sequestrato immobile per abusivismo edilizio e violazione delle norme in materia ambientale e paesaggistico.

I Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore, nella mattinata, odierna hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. su richiesta della locale Procura, riguardo un immobile su tre livelli di proprietà di TORRE Giovanni, 44enne del posto.

L’uomo, in qualità di legale rappresentante unico della società “Torre s.r.l.”, attiva nel settore del movimento terra, eseguiva opere, sul predetto stabile ove ha sede la citata azienda, in totale difformità della concessione edilizia ottenuta nell’anno 2015 in area sottoposta a vincoli paesaggistici/ambientali.

Il provvedimento reale scaturisce da specifica informativa della locale Stazione Carabinieri e dalla richiesta del Sostituto Procuratore della locale Procura della Repubblica, Dr. Matteo DE MICHELI, che ha diretto le indagini.