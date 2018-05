Denunciati per aver danneggiato un’auto

Terracina (LT). In data 30 maggio 2018, i militari della locale stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per concorso nel reato di “danneggiamento aggravato in concorso” un 51enne ed un 63enne del luogo. i suddetti, nel pomeriggio del 23 marzo 2018, per ragioni sconosciute, con un oggetto acuminato danneggiavano la fiancata sinistra dell’autovettura di proprietà di una 67enne del luogo, che si trovava parcheggiata in una pubblica via.